شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الطاقة الكهربائية على طاولة «سيجري الخليج» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2021 الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول مجلس التعاون «سيجري الخليج» عن بُعد خلال المدة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، عددا من الموضوعات منها تطوير صناعة الكهرباء بعرض أحدث التجارب والتقنيات العالمية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إنتاج، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين المختصين في دول المجلس، واستخدام التقنيات الحديثة والربط الكهربائي الإقليمي، وإنشاء أسواق للطاقة الكهربائية، والشبكات الذكية والطاقة المتجددة، التي تسهم في رفع موثوقية وكفاءة أداء المنظومة الكهربائية، واكتشاف أحدث منتجات وحلول الطاقة التي يتم طرحها.

وناقش المؤتمر الذي شاركت فيه هيئة الربط الكهربائي الخليجي، عدداً من الأوراق العلمية حول التقنيات الفنية، وإستراتيجيات تطوير قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال عرض 80 ورقة علمية، أعدت بواسطة نخبة من الباحثين والخبراء في مجال الطاقة الكهربائية.

وشاركت الهيئة بأوراق علمية حول الربط الكهربائي الإقليمي، واستخدام التقنيات الحديثة.