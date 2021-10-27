شكرا لقرائتكم خبر عن توطين وظائف السلامة والصحة المهنية يرفع كفاءة القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مساعد مدير إدارة الرقابة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد القطان، أن قرار توطين وظائف السلامة والصحة المهنية يستهدف تحسين أداء سوق العمل، وتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيزا لإيجاد فرص عمل.

وأكد خلال لقاء نظمته اللجنة الصحية بغرفة الشرقية أمس الأول، أن القرار ينص على أنه يجب على المنشآت المستهدفة في الأنشطة الاقتصادية الالتزام بمتطلبات التوظيف لكل من الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف: إن متطلبات المحترف لممارسة مهنة السلامة والصحة المهنية بهدف رفع قيمتها وجودتها تتضمن أن يحصل الممارس على رقم اعتماد شهادة السلامة والصحة المهنية للمحترف والممارس من خلال الجهات المعتمدة، التي تعتمدها الوزارة، وأن تكون شهادة محترف السلامة والصحة المهنية لحاملي المؤهلات الماجستير أو دكتوراة في السلامة والصحة المهنية من جهة معتمدة محلياً أو خارجياً للمؤهلات من الخارج شرط الحصول على شهادة المعادلة نظاما ومؤهل بكالوريس في السلامة والصحة المهنية أو أي تخصص آخر من جهة معتمدة محلياً أو خارجياً، وللمؤهلات من الخارج شرط الحصول على شهادة المعادلة نظاماً، ومؤهل دبلوم في السلامة والصحة المهنية أو أي تخصص آخر من جهة معتمدة محلياً أو خارجياً، وللمؤهلات من الخارج شرط الحصول على شهادة المعادلة نظاما، وشرط أن تكون الخبرة العملية لا تقل عن 7- 9 سنوات في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأضاف إن من ضمن المتطلبات: الحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية برقم اعتماد لمستوى المحترف، واجتياز المتطلبات التي تعتمدها الوزارة، وذلك من خلال الجهات، التي تعتمدها الوزارة لتقديم الشهادة، وتكون شهادة ممارس السلامة والصحة المهنية لحاملي مؤهل دبلوم في السلامة والصحة المهنية أو أي تخصص آخر من جهة معتمدة محلياً أو خارجياً، وللمؤهلات من الخارج شرط الحصول على شهادة المعادلة نظاما، وذلك لمَنْ خبرتهم العملية في مجال السلامة والصحة المهنية أقل من عشر سنوات وللحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية برقم اعتماد لمستوى الممارس يجب اجتياز المتطلبات، التي تعتمدها الوزارة، وذلك من خلال الجهات التي تقوم الوزارة باعتمادها لتقديم الشهادة.

وأكد أن بإمكان المتدرب الحصول على شهادة مستوى ممارس حسب الإجراءات المتبعة من تقديم وتدريب واختبار.

وأوضح القطان أنه يشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وأشار إلى أنه يشترط لاحتساب طبيب أسنان في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 7 آلاف ريال، مشيرا إلى أن قرار توطين مهنة طب الأسنان يطبق على جميع المنشآت والشركات العاملة في السوق السعودي، منها: المراكز الطبية، والعيادات الطبية، والشركات الطبية، والمستشفيات، والصيدليات، ومنافذ البيع، ومنشآت التأمين، ومنشآت المستلزمات الطبية، ومنشآت الأدوية، والمكاتب العلمية، ومنشآت التوزيع، والموردين، والمستودعات، ومنافذ البيع.

وأضاف إنه يستثنى من ذلك المنشآت التي يعمل فيها أقل من 3 أطباء أسنان والتخصصات التابعة لها، مشيرا إلى أن أطباء الأسنان المتقاعدين لن يتم احتسابهم في نسب توطين مهنة طب الأسنان المقبولة، إضافة إلى أطباء الأسنان غير المتفرغين للعمل في المنشأة.

وأشار إلى أن في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية لمهنة طب الأسنان والتخصصات التابعة لها، بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ( 178343 ) وتاريخ 1440/09/27هـ وما يطرأ عليه.

الجدير بالذكر، أنه سيتم إطلاق قرار توطين قطاع الأجهزة الطبية وقرار توطين المهن الصحية (المختبرات الطبية، والأشعة، العلاج الطبيعي، التغذية العلاجية) ابتداء من 11 أبريل 2022.