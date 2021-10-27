شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خطوات لطلب تعديل خدمة أو صيانة "أون لاين" لأجهزة الغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقوم شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بتقديم خدمة طلب فك أو تركيب جهاز (سخان أو بوتاجاز) وأيضاً فك وتركيب وصلات الغاز لعمل الديكورات أو تعديل مسار الغاز "أون لاين "عن طريق مجموعه من الخطوات كانت كالتالى..
1- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
2- طلب خدمات أخرى.. نوع الخدمة.
3- رقم المشترك الموجود بإيصال الغاز فى حالة وجودة.
4- تسجيل الاسم بالكامل.
5 – تحديد المنطقة.
6- رقم الموبايل.
7- نوع العقار "شقة، فيلا، محل تجارى، أخرى"
8- البريد الإلكترونى.
9- إثبات الشخصية “رقم قومي أو جواز سفر أو رخصة قيادة".