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9 خطوات لطلب تعديل خدمة أو صيانة "أون لاين" لأجهزة الغاز

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القاهرة - سامية سيد - تقوم شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بتقديم خدمة طلب فك أو تركيب جهاز (سخان أو بوتاجاز) وأيضاً فك وتركيب وصلات الغاز لعمل الديكورات أو تعديل مسار الغاز "أون لاين "عن طريق مجموعه من الخطوات كانت كالتالى..

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

2- طلب خدمات أخرى.. نوع الخدمة.

3- رقم المشترك الموجود بإيصال الغاز فى حالة وجودة.

4- تسجيل الاسم بالكامل.

5 – تحديد المنطقة.

6- رقم الموبايل.

7- نوع العقار "شقة، فيلا، محل تجارى، أخرى"

8- البريد الإلكترونى.

9- إثبات الشخصية “رقم قومي أو جواز سفر أو رخصة قيادة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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