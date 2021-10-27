شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يتوقع طرح 3 شركات حكومية للتداول فى النصف الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه يتوقع طرح 3 شركات حكومية بالبورصة، خلال النصف الأول من العام المقبل 2022 للتداول، موضحا: "على مستوى القطاع الحكومي، لديهم أمور يجرى تجهيزها من قبل اللجنة الوزارية المعنية بالطروحات، وأعلنوا أن سيكون هناك طرحان أو ثلاثة في النصف الأول من العام المقبل".

أضاف فريد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc، أن اليوم شهد إقبالا كبيرا على التعاملات من قبل المؤسسات الأجنبية، بعد إعلان رئيس الجمهورية أمس عن إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، متابعا: "طرح إي فايننس 72% منه كانت مؤسسات غير مصرية مما دفع الورقة المالية الوطنية للصعود".

وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى وقف مد حالة الطوارئ، أرسل رسائل قوية للمستثمرين الأجانب بأن الدولة المصرية مستقرة وقوية فى كافة المناحى سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وتابع: "نتج عن القرار نشاط غير اعتيادى فى تداول الأوراق المالية ذات الأحجام الكبيرة بالبورصة".

وتابع "فريد"، أن القرار الرئاسى انعكس بالإيجاب على الأسواق المالية المصرية خاصة مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء.