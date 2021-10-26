شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوياتها منذ 2014 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 اليوم الثلاثاء بدعم من نقص في المعروض العالمي وطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.

وجاء صعود الأسعار قبيل تقارير بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

ويتوقع محللون أن أحدث بيانات أسبوعية لمخزونات النفط الأمريكية ستظهر زيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 86.40 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 84.65 دولار للبرميل.

وتلك هي أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 .

قال بنك جولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.