شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 26-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-10-2021، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 657 مليون جنيه عند مستوى 741.325 مليار جنيه.



إيقاف تداول 42 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مصر لصناعة الكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، البدر للبلاستيك، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للمحابس، المصرية للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العامة لصناعة الورق-راكتا. إيقاف تداول 42 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مصر لصناعة الكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، البدر للبلاستيك، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للمحابس، المصرية للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العامة لصناعة الورق-راكتا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، تنمية للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الألومنيوم العربية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدولة للصناعات الطبية-إيكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).



البورصة تخسر 657 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 657 مليون جنيه عند مستوى 741.325 مليار جنيه. البورصة تخسر 657 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 657 مليون جنيه عند مستوى 741.325 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 517.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.45%، والعرب على 10.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.93% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 72.7 مليون جنيه، 126.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 151.6 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 4006 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 3.5 مليون سهم، 23.5 مليون سهم، 100.8 ألف سهم، 11 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 5.5 مليون سهم، 565.1 ألف سهم، 3250 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 3.5 مليون سهم، 23.5 مليون سهم، 100.8 ألف سهم، 11 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية مليون سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 5.5 مليون سهم، 565.1 ألف سهم، 3250 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الدلتا للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي 5500 سهم، 376 ألف سهم، 611 ألف سهم، 58796 سهم، 775 سهم، 3.6 مليون سهم، 91450 سهم، 10 آلاف سهم، 52 ألف سهم، 355.6 ألف سهم، 20 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة أم ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 148.5 ألف سهم.

وأعلنت شركتا عامر جروب، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 18 مليون سهم خزينة للأولى، 440 ألف سهم للثانية، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوز الشركة المتحدة للإسكان والتعمير من أسهم الخزينة 0.62% من أسهم رأس المال.



صفقاتأعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الاستحواذ على شركة منك للاستثمار العقاري، من المهندس عبد الله سلام وباقي الملاك من عائلة سلام لعدة أسباب وهي جميع مشروعات شركة منك تقع داخل أراضي مشروع تاج سيتي المملوك لشركة مدينة نصر، وتقديم منك منتجات عقارية تتكامل مع ما تقدمه شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث تقدم شركة منك فقط وحدات عقارية كاملة التشطيب بنظام تسليم المفتاح بينما تبيع مدينة نصر وحدات نصف تشطيب، وبالتالي سوف يوسع وينوع المنتجات العقارية التي تقدمها مدينة نصر لعملائها. صفقاتأعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الاستحواذ على شركة منك للاستثمار العقاري، من المهندس عبد الله سلام وباقي الملاك من عائلة سلام لعدة أسباب وهي جميع مشروعات شركة منك تقع داخل أراضي مشروع تاج سيتي المملوك لشركة مدينة نصر، وتقديم منك منتجات عقارية تتكامل مع ما تقدمه شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث تقدم شركة منك فقط وحدات عقارية كاملة التشطيب بنظام تسليم المفتاح بينما تبيع مدينة نصر وحدات نصف تشطيب، وبالتالي سوف يوسع وينوع المنتجات العقارية التي تقدمها مدينة نصر لعملائها.

كما أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تنفيذ بيع عدد 6.6 مليون سهم من أسهم شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة "بريق"، بما يمثل نسبة 100% من رأس مال شركة بريق لصالح شركة انترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة، نظير قيمة إجمالية قدرها 75.5 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 490.75 مليون جنيه، والتي تمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم، وتتضمن الصفقة بيع قطعة أرض فضاء مملوكة لشركة تدوير لتقنيات الصناعات المتقدمة-إحدى الشركات التابعة لراية- بمساحة قدرها 7500 متر مربع وذلك نظير مبلغ 5.2 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، إسناد تنفيذ أعمال المرافق بمشروع تاج سيتي من شركة مدينة للإسكان والتعمير بقيمة تقديرية 166.2 مليون جنيه.





نتائج الأعمال أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، نتائج الأعمال عن نشاط الشركة عن الربع الأخير من العام المالي 2020/2021، وبلغت صافي الخسائر 1.4 مليار جنيه مقابل صافي خسارة قدرها 1.35 مليار جنيه عن الفترة المقارنة للعام السابق.

كما أعلنت شركة مطاحن شمال القاهرة، تحقيق عجز نحو 2.616 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2021 حتى سبتمبر 2021 مقابل عجز 1.439 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي.





الشروق الحديثة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إجمالي الكميات المبدئية المعروضة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، خلال جلسة اليوم، وبلغت مليون سهم..





الشروق للوساطةأصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، القرار رقم (78) لسنة 2021 بحظر استفادة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الأربعاء لحين موافاة البورصة بما يفيد إزالة المخالفات المنسوبة إليها.