شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. تراجع المعدن الأصفر 4 جنيهات بختام التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد هبوط في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بقيمة 4 جنيهات، حيث هبط سعر الذهب من 785 جنيها للجرام من عيار 21 إلي مستويات 781 جنيها للجرام، وذلك مع هبوط المعدن الأصفر في البورصات العالمية دون 1800 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصروسجل الذهب عيار 18 سعر 669 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 892 جنيها، وعيار 21 سجل 781 جنيهاً، والجنيه الذهب سجل 6248 جنيها أونصة الذهب 1791 دولار.

وكانت أسعار الذهب غيرت من مسارها بعد أن سجل هبوط ملحوظ الأسابيع الماضية، لكن الأونصة صعدت فوق 1800 دولار خلال الـ48 ساعة الماضية، ومع استمرار التداول على الذهب سجلت الأونصة تراجعا إلي مستويات 1791 دولار.

ويترقب المستثمرون اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، واجتماع لجنة السياسة ببنك إنجلترا، ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من العام.