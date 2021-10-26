شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 657 مليون جنيه عند مستوى 741.325 مليار جنيه.

إيقاف تداول 42 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مصر لصناعة الكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، البدر للبلاستيك، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للمحابس، المصرية للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العامة لصناعة الورق-راكتا. إيقاف تداول 42 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مصر لصناعة الكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، البدر للبلاستيك، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للمحابس، المصرية للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العامة لصناعة الورق-راكتا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، تنمية للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الألومنيوم العربية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدولة للصناعات الطبية-إيكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).



البورصة تخسر 657 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 657 مليون جنيه عند مستوى 741.325 مليار جنيه. البورصة تخسر 657 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 657 مليون جنيه عند مستوى 741.325 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 517.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.45%، والعرب على 10.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.93% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 72.7 مليون جنيه، 126.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 151.6 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 4006 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 8.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.84%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 14.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 10.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.55%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.19%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 1.728 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 27.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 23.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.98%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 25.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.97%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.86%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.83%.