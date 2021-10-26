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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفير 50% من الكهرباء المستهلكة يمكن أن يدعم التنمية المستدامة وفق رئيس مجلس إدارة بلاكستون. وقال خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إن المؤسسة تملك أكثر من 260 شركة، وهذه مسؤولية كبيرة لأن عدد موظفينا أصبح كبيرا، موضحا أنه من منظور التنمية المستدامة لدينا مسؤول في كافة خطوط الإنتاج. وأضاف “يمكن أن تنجح إذا وضعت أهدافا محددة على سبيل المثال، نحاول أن نوفر 50% من الكهرباء المستهلكة”.



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