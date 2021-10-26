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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 100 دولار لبرميل النفط سعر بات محتملا، بحسب الرئيس التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك.

وقال لاري فينك، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، «إن احتمالات وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل مرتفعة، وعزى الزيادة في الأسعار إلى السياسات قصيرة الأمد».

ودعا فينك إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ. كما دعا إلى إعادة صياغة لدور صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرا إلى أن العالم يمر بمشكلة أساسية، وهي سيطرة القطاع الخاص على الأعمال. وأكد على ضرورة التركيز على الاستثمار المستدام.