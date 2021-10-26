أرامكو توقع 5 مذكرات استثمارات محتملة بالتزامن مع المنتدى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أرامكو السعودية مع مستثمرين وطنيين وعالميين 5 مذكرات تفاهم تشمل استثمارات محتملة في مجالات تصنيع الهيدروجين الأخضر، وخدمات الطاقة الخضراء، وتصنيع مواد البناء اللامعدنية المتقدمة، والتقنيات الرقمية في المجالات الصناعية، وذلك بالتزامن مع منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الخامسة بالرياض.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر «إننا سعداء بالمشاركة في منتدى مستقبل الاستثمار حيث نحتفي بالعام الخامس منذ إطلاقه، وقد نجح المنتدى بشكل لافت في تناول أهم المواضيع التي تؤثر على ازدهار المجتمعات حول العالم. وقد التقينا بالكثير من شركائنا التجاريين، ولمسنا قدر الحماس والروح الإيجابية، والعالم يعود لوضعه الطبيعي بعد انقطاع نحو عامين متأثرا بتداعيات كورونا».

وأضاف أن «موضوع المنتدى هذا العام وهو الاستثمار في الإنسانية وحماية البيئة والمناخ، يشكل أولوية وطنية وعالمية خاصة لأجيال الحاضر والمستقبل، لهذا أعلنا في أرامكو السعودية قبل ثلاثة أيام عن طموح تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050، وندرك أن هذه نقلة نوعية تواجهها تحديات واسعة، لكننا متحمسون جدا لرحلة الوصول للحياد الصفري خلال أقل من 30 سنة».

وتابع الناصر، أن قطاع الطاقة العالمي يواجه تحديا يتمثل في نقص الاستثمار في الموارد التقليدية، وهذا يؤثر على قدرة العالم على الازدهار، وهناك حاجة لتحقيق توازن أكبر وبشكل أكثر تنظيما وأكثر عدالة وشمولية على النطاق العالمي في رحلة تحولات الطاقة نحو الحياد الصفري، بحيث لا يتم إغفال حاجات الكثير من المجتمعات في آسيا وأفريقيا، والعديد من دول العالم، ولأن أرامكو السعودية طرف جوهري في توجه المملكة المستقبلي، فلن نتوقف عن طموح الاستثمار لتعزيز موقعنا الريادي بين شركات الطاقة العالمية، في خفض الانبعاثات الكربونية، ليس فقط عبر الاستثمار في المصادر المتجددة، ولكن أيضا في ابتكار فرص وتقنيات واستخدامات مستحدثة لتحسين الأداء المناخي لموارد النفط والغاز.

5 مذكرات

