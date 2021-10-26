أرامكو توقع 5 مذكرات استثمارات محتملة بالتزامن مع المنتدى

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وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر «إننا سعداء بالمشاركة في منتدى مستقبل الاستثمار حيث نحتفي بالعام الخامس منذ إطلاقه، وقد نجح المنتدى بشكل لافت في تناول أهم المواضيع التي تؤثر على ازدهار المجتمعات حول العالم. وقد التقينا بالكثير من شركائنا التجاريين، ولمسنا قدر الحماس والروح الإيجابية، والعالم يعود لوضعه الطبيعي بعد انقطاع نحو عامين متأثرا بتداعيات كورونا».
وأضاف أن «موضوع المنتدى هذا العام وهو الاستثمار في الإنسانية وحماية البيئة والمناخ، يشكل أولوية وطنية وعالمية خاصة لأجيال الحاضر والمستقبل، لهذا أعلنا في أرامكو السعودية قبل ثلاثة أيام عن طموح تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050، وندرك أن هذه نقلة نوعية تواجهها تحديات واسعة، لكننا متحمسون جدا لرحلة الوصول للحياد الصفري خلال أقل من 30 سنة».
وتابع الناصر، أن قطاع الطاقة العالمي يواجه تحديا يتمثل في نقص الاستثمار في الموارد التقليدية، وهذا يؤثر على قدرة العالم على الازدهار، وهناك حاجة لتحقيق توازن أكبر وبشكل أكثر تنظيما وأكثر عدالة وشمولية على النطاق العالمي في رحلة تحولات الطاقة نحو الحياد الصفري، بحيث لا يتم إغفال حاجات الكثير من المجتمعات في آسيا وأفريقيا، والعديد من دول العالم، ولأن أرامكو السعودية طرف جوهري في توجه المملكة المستقبلي، فلن نتوقف عن طموح الاستثمار لتعزيز موقعنا الريادي بين شركات الطاقة العالمية، في خفض الانبعاثات الكربونية، ليس فقط عبر الاستثمار في المصادر المتجددة، ولكن أيضا في ابتكار فرص وتقنيات واستخدامات مستحدثة لتحسين الأداء المناخي لموارد النفط والغاز.
5 مذكرات
- مذكرة تفاهم مع المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة وشركة إنتركونتينينتال إنيرجي - لتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا في المملكة
- مذكرتا تفاهم مع كل من شركة ساوث بول كاربون أسيت مانجيمنت ليمتد ومؤسسة يوسف عبدالرحمن الضبيان الزراعية، لتقييم جدوى إنشاء شركة خدمات خضراء وطنية لابتكار وتطوير حلول طبيعية
- مذكرة تفاهم مع شركة بي إف جي، للتركيز على توطين قطاع تصنيع مواد البناء اللامعدنية المتقدمة في قطاع الإنشاءات والتعاون في قطاع البحوث والتطوير
- مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي بي العالمية، لبحث إمكانية توطين التقنيات الرقمية في مجالات القياس، ونظام التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وفي قطاع الطاقة، بما في ذلك التدريب وتطوير القدرات المحلية
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