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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التطبيقات الالكترونية تناولتها الجلسة الحوارية بعنوان «تجربة إعادة النظر.. عميل المستقبل»، المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة أمس، حيث ناقشت التجارة الالكترونية، وسعي الشركات لتطوير أعمالها. وتحدث المشاركون في الجلسة عن موضوع التدخل في الأوامر المتعلقة بالتطبيقات الالكترونية المتنوعة، وسعي الشركات لتطوير عملها في المستقبل، مشيرين إلى أن المتاجر الالكترونية ستتوسع مستقبلا في تطبيقاتها عبر الإنترنت بحوالي 30%.



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