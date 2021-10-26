مبادرة مستقبل الاستثمار: الاستدامة أساسية لعالم نظيف وآمن واقتصاد صحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت عضو مجلس أمناء مبادرة مستقبل الاستثمار الدكتورة غادة المطيري، أن الاستدامة أساسية لعالم نظيف وآمن واقتصاد صحي، مبينة ضرورة التركيز على الاقتصادات الجديدة والابتكار وتوفير فرص العمل وحماية الموارد مع زيادة إجراءات التعامل مع المناخ والحماية البيئية.

وقالت المطيري في افتتاح المنتدى أمس نيابة عن محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الرميان، «إن الاقتصاد والبيئة لابد أن يكون لهما نقاط قوة، فالاقتصاد منخفض الكربون هو استثمار وفرصة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى تطوير الموارد اللازمة لأمن الطاقة فإن الاستدامة تعد أساسية لإيجاد عالم أنظف وأكثر أمنا، ومجتمع أكثر صحة، واقتصاد أكثر صحة».

وأوضحت أن النسخة الخامسة للمبادرة تجمع العقول في أحد أفضل المناطق في العالم بهدف إحداث تأثير إيجابي على البشرية، مبينة أن جائحة كورونا جعلت الأمر جليا في أن ما يحدث في أحد جوانب العالم يمكنه أن يغير الحياة في الجانب الآخر منه، مفيدة أن المبادرة ستتناول مواطن الهشاشة والسياسات والصحة البشرية.

وأكدت أهمية إحداث نمو مستدام قابل للقياس والتحقيق لأجيال قادمة، مفيدة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المجتمع العالمي بالمزيد من الاستثمار لتحقيق المزيد من الأرباح في الأيام القادمة، مشيرة إلى أن المبادرة تناقش الشراكات التي تسهم في جمع نقاط القوة المختلفة، وكيفية توزيع رؤوس الأموال ونشرها في التقنيات والاستراتيجيات التي يمكنها سد الفجوات العالمية وفجوات الفرص، والتركيز على الاقتصادات الجديدة والابتكار وتوفير فرص العمل وحماية الموارد مع زيادة إجراءات التعامل مع المناخ والحماية البيئية.

وبينت أن مبادرة مستقبل الاستثمار ملتزمة بالمستقبل البشري، وبالطرق والأساليب التي تجعل الحياة أكثر أمنا وحماية، داعية إلى النظر في المبادرة كمنصة للتعاون والشراكة، مفيدة أن من أولويات المبادرة الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي وصناعة الإنسان الآلي وتوفير الحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر خضرة وسلامة وأمنا وصحة.