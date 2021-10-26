رئيس الجابون يؤكد الالتزام بالاقتصاد الأخضر

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وكشف بونغو أن بلاده ملتزمة بالاقتصاد الأخضر، ومعالجة النفايات وانبعاثات الكربون، ودعم الزراعة وبيئة الأعمال، ودور القطاع الخاص وجميع المجالات الأخرى، إضافة إلى أبرز التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه بلاده ودول العالم، وأهمية وضع الحلول لها من أجل أجيال المستقبل، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 مثلت خريطة واضحة بقوتها، وأن بلاده تعمل على رؤية خاصة بها.
ورأى أن التنوع الاقتصادي سيستمر في مواجهة تحديات أوسع بخصوص التكيف مع التغير المناخي وتوفير الموارد المطلوبة لذلك، مبينا أنه لأكثر من عقد من الزمن فإن بلاده ملتزمة بأن تصبح اقتصادا يضرب به المثل في الاقتصاد الأخضر، متطلعا إلى نجاح مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
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