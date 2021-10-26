شكرا لقرائتكم خبر رئيس نيجيريا: المبادرة تدعم التطور والنمو والازدهار بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال بخاري «إن جمهورية نيجيريا الاتحادية لديها شراكات ما بين القطاع العام والخاص التي تسهم في زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي والتعليم، الأمر الذي يكفل بناء القدرات وتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والتغير المناخي والأمن الغذائي»، مبينا أن سكان نيجيريا في الوقت الحالي تخطوا حاجز 200 مليون نسمة، 70% منها أقل من 35 عاما.
وأكد أن نيجيريا أخذت على عاتقها عدة قرارات من شأنها ضمان وجود الاستثمارات التي تضمن مستقبلا مزدهرا طويل الأمد، من خلال تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ليكون أكثر شمولية للقطاعات الزراعية وغيرها، مبينا أنه حققت نسبة 30% في زيادة الإنتاج، وجرى إصدار قانون زراعي يمثل عاملا تحفيزيا للقطاع النفطي مع تقديم مجموعة من الحوافز كالإعفاء من الضرائب الملكية الكاملة، وتوفير التمويل، بالإضافة إلى ذلك توفير القوى العاملة والمدربة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نيجيريا: المبادرة تدعم التطور والنمو والازدهار بالعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.