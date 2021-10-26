رئيس نيجيريا: المبادرة تدعم التطور والنمو والازدهار بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، خلال كلمته ضمن فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أن المبادرة باتت منصة تفاعلية ما بين القطاعين العام والخاص، من شأنها دعم التطور والنمو والازدهار بالعالم، مبينا أن المنهج الإنساني للاستثمار يعد الطريقة الوحيدة لمعالجة التحديات الدولية التي يواجهها خاصة في جائحة (كوفيد 19)، وأن تكون هناك جهود مستمرة ومستدامة لمعالجة وتخفيف تداعياته الاجتماعية والاقتصادية حتى الوصول إلى التعافي الاقتصادي، مشددا على أن الاستثمار في الإنسانية هو الاستثمار في البقاء الجماعي.

وقال بخاري «إن جمهورية نيجيريا الاتحادية لديها شراكات ما بين القطاع العام والخاص التي تسهم في زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي والتعليم، الأمر الذي يكفل بناء القدرات وتمكين الشباب والمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والتغير المناخي والأمن الغذائي»، مبينا أن سكان نيجيريا في الوقت الحالي تخطوا حاجز 200 مليون نسمة، 70% منها أقل من 35 عاما.

وأكد أن نيجيريا أخذت على عاتقها عدة قرارات من شأنها ضمان وجود الاستثمارات التي تضمن مستقبلا مزدهرا طويل الأمد، من خلال تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ليكون أكثر شمولية للقطاعات الزراعية وغيرها، مبينا أنه حققت نسبة 30% في زيادة الإنتاج، وجرى إصدار قانون زراعي يمثل عاملا تحفيزيا للقطاع النفطي مع تقديم مجموعة من الحوافز كالإعفاء من الضرائب الملكية الكاملة، وتوفير التمويل، بالإضافة إلى ذلك توفير القوى العاملة والمدربة.