شكرا لقرائتكم خبر السفير الفرنسي: مبادرة مستقبل الاستثمار محور أساسي في تقويم فعاليات الاستثمار عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، أن مبادرة مستقبل الاستثمار، وبعد مرور 5 سنوات على انطلاقها أصبحت محورا أساسيا على تقويم فعاليات الاستثمار في العالم، مفيدا بأن الحجم الدولي لهذا الحدث أسهم في فتح المجال أمامها لترويج اقتصادها أمام جمهور واسع من المستثمرين الدوليين تحقيقا لروية المملكة 2030.

وذكر أن التمثيل الفرنسي في النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار على مستوى رفيع، لما يشكله هذا الأسبوع من فرصة غنية بالفعاليات، وقد لبى رؤساء الشركات الفرنسية الكبيرة الدعوة للمشاركة في هذا الحدث المهم.

تخفيض الانبعاثات

وأشاد السفير الفرنسي بإطلاق ولي العهد لـ»مبادرة السعودية الخضراء» و»مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، مبينا أن المبادرتين تتضمنان جهودا طموحة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية التنوع البيولوجي، واستحداث مصادر بديلة للطاقة كالطاقة الطاقات المتجددة والنووية والهيدروجين، مهنئا المملكة كونها تطمح إلى بلوغ 50% من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقات بحلول 2030، لكي تصبح بلدا خاليا من انبعاثات الكربون بحلول 2060.

وعن التجربة الفرنسية بشأن زيادة الغطاء النباتي وتخفيض انبعاث الكربون، أوضح أن خطة إعادة التشجير الضخمة للغابات الفرنسية التي أطلقتها فرنسا للتصدي لهذه التحديات، تهدف إلى زرع 45,000 هكتار من الغابات التي يمكن أن تلتقط 150,000 طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون كل سنة.

وأضاف أن مشروع إعادة التشجير الضخم سيلقى دعمه عن طريق إنشاء صندوق بقيمة 150 مليون يورو لتجديد الغابات ولضمان تكيفها مع التغيير المناخي، مشيرا إلى أن للغابات دورا أساسيا في التخفيف من آثار تغير المناخ؛ فهي تعوض حوالي 20% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الفرنسية، ولكي تتمكن الغابات من تأدية هذا الدور يجب أن تبقى قادرة على الصمود.

كربون منخفض

وأكد وقوف فرنسا إلى جانب المملكة لتطوير الطاقات ذات المحتوى الكربوني المنخفض، مشيرا إلى وجود عدد من الشركات الفرنسية التي تعمل على مشاريع مهمة في مجال الطاقة المتجددة في المملكة، مثل شركة EDF للطاقات المتجددة التي هي على رأس ائتلاف يعمل على تطوير مزرعة الرياح في دومة الجندل، مضيفا أن هناك عددا من الشركات الفرنسية الأخرى المستعدة لمواكبة هذا التحول في مجال الطاقة في المملكة.

وشدد على أن طموحات فرنسا الاستراتيجية تتماشى مع طموحات المملكة تماما، كما أن العنصر البيئي يعد عنصرا محوريا لتأمين التنمية المستدامة لاقتصاد وطموحات البلدين.

وبشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بين السفير الفرنسي أن البلدين يتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة وبمقومات حقيقية لتعزيز هذا التعاون، مفيدا بأن فرنسا تحتفظ بما نسبته 3.5% في سوق العرض من إجمالي الواردات السعودية منذ 10 سنوات، وتعد المورد السابع للمملكة. وبلغ عدد الشركات الفرنسية في المملكة نحو 120 شركة، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية المباشرة 5 مليارات دولار.

متابعة مشاريع

وتحدث عن أهمية زيارة الوزير الفرنسي المكلف بشؤون التجارة فرانك ريستر، إلى المملكة في الـ6 و7 من أبريل الماضي، في إطار المهمة التي كلف بها من الرئيس الفرنسي لمتابعة مشاريع فرنسا الاقتصادية والتجارية في المملكة.

دعم الثقافة

وعبر السفير لودوفيك بوي عن اعتزازه بالتعاون في مجال الآثار بقوله «نحن فخورون جدا باحتفالنا في هذه السنة بمناسبة مرور 20 عاما للتعاون السعودي الفرنسي في مجال الآثار، إذ يعود الاتفاق الأول الذي أبرم إلى سنة 2001م بعد التوقيع على بروتوكول تنقيب على الآثار في موقع الحجر في مدائن صالح، وتوجد حوالي 15 بعثة فرنسية سعودية في جميع أنحاء المملكة (البدع، صخرة الجمل، جزر فرسان، حمى، ثاج بالإضافة إلى مواقع العلا) يقودها المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، إلى جانب عدد من المختبرات والمؤسسات المعنية بالآثار».