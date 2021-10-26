التغير المناخي وجائحة كورونا يوحدان العالم لإيجاد حلول للأزمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية خلدون المبارك، أن التغيرات التي تواجه العالم، ومنها التغير المناخي، وجائحة فيروس (كوفيد 19)، جعلا العالم يعمل سويا لإيجاد حلول لهذه الأزمات، وتقديم أفضل الحلول الممكنة للبشرية.

وأوضح المبارك خلال جلسة نقاشية بعنوان «مجلس صانعي التغيير: الاستثمار من أجل التأثير»، أنه مطلوب من الجميع أن يسهم بطريقته الخاصة كمؤسسات وحكومات ومجتمع مدني.

وأشار إلى أن الموضوع يبدأ بإدارة التوقعات وإدارة الأصول الخاصة والشركات العامة وإتخاذ القرار.

وشارك في الجلسة النقاشية كل الرئيس التنفيذي لمجموعة بانكو سانتاندير إس إيه، آنا باتريشا بوتن، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مشارك ورئيس مكتب المعلومات المشارك لشركة بريدج واتر اسوسيتس، راي داليو، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بالكروك، لاري فينك، والمؤسس أفريكان رينبو كابتيال، الدكتور باتريس موتسيبي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ومؤسس مشارك في بالك ستون، ستيفان، شوارزمان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساتش، ديفيد سلومان.

وتناولت الجلسة أهمية التغير المناخي، والتحديات التي ستواجه الأجيال القادمة، والفرص الاستثمارية الممكنة، وتركيز العالم بالتغير المناخي، متطرقة إلى أهمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب للنمو بالاقتصاد العالمي، ما سيتيح لهم فرصة الاستدامة أكثر، وأن التركيز على الطاقة المتجددة من أهم الاستثمارات التي يجب أن يتم التركيز عليها، حيث إن الاستثمار في تلك الشركات سيجلب الفائدة العامة لجميع الدول.