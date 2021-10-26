شكرا لقرائتكم خبر فجوة كبيرة في لقاحات كورونا.. ومطالب بعدالة التوزيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب أفريقيا، غراسا ماشيل، عن عمق الفجوة في لقاحات فيروس كورونا بين دول العالم، مبينة أنها لم تتجاوز 4% من سكان أفريقيا، في حين هناك دول تجاوزت النسبة فيها الـ70%، مطالبة بالعدالة في توزيع اللقاحات.

وقالت غراسا في جلسة بعنوان «كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري»: في العقود الأخيرة واجه البشر تحولات كبيرة وسريعة أسهمت في توليد المعرفة بسرعة غير مسبوقة، وهذا لم يكن بلا مقابل، مبينة أن جائحة كوفيد 19 عمقت الاختلاف بين البشر في عالمين، عالم حصل البشر فيه على 70% من اللقاح بينما هناك عالم يعاني من خطر الفيروس، مشيرة إلى أن 4% فقط من سكان أفريقيا حصلوا على اللقاح، مؤكدة أهمية العدالة في توزيع اللقاح كون ذلك مسألة حياة أو موت، داعية صناع القرار إلى الاستثمار في العقول وتعزيز العدالة والبناء بشكل أفضل للتضامن البشري لدى شعوب العالم لصنع مستقبل مشرق.

وتناولت الجلسة الأولى في مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة التي أدارتها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري والذكاء الاصطناعي وتأثير جائحة كورونا على العالم وخطر الفيروس.

وأوضحت السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب أفريقيا غراسا ماشيل في جلسة بعنوان «كيف يمكن لمجتمع الاستثمار العالمي إطلاق حقبة جديدة في التقدم البشري» أن الذكاء الاصطناعي تجاوز حدود العلم والتقنية، ورغم ما قدمه من إنجازات في مجالات عدة تسبب في رفع نسبة البطالة وحرمان الكثير من العائلات دون مصدر دخل، مبينة أن العالم الحالي يواجه أزمة في التعلم، فالملايين من الأطفال لم يحصلوا على التعليم الكافي رغم ضخ نحو 5 تريليونات دولار للتعليم العالمي.