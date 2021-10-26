«إيني» الإيطالية تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للبترول والغاز في الصحراء الغربية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "إينى" الإيطالية عن 3 اكتشافات جديدة فى مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية فى مصر، حيث تضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات فى عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولى في منطقة امتياز جنوب مليحة.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إنه تم تحقيق الاكتشافات في إمتياز تنمية مليحة من خلال بئرى ياسمين W-1X وMWD-21، اللذين تم حفرهما على التوالب في منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

وأشار البيان إلى أن بئر ياسمين W-1X يقع على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، مضيفة أن اختبارات الانتاج أسفرت عن معدل إنتاج 2000 برميل يومى من الخام الخفيف و7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

وأوضحت الوزارة أن البئر MWD-21 الذي تم ربطه بالفعل على الإنتاج ، أسفر عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X ، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة.

كما أسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى 1500 برميل مكافئ زيت يومياً، ويبلغ إجمالي الاحتياطى المؤكد الذي أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية.

وأكدت أن كلاً من الآبار الثلاثة تضيف إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافئ زيت يومياً.

ولفتت وزارة البترول في بيانها إلى أنه من خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة "إيني" متابعة إستراتيجيتها الناجحة فى البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الانتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

يشار إلى أن "إيني" تمتلك من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك إيني، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ50% المتبقية.

جدير بالذكر أن "إيني" تعمل في مصر منذ عام 1954 وهي منتج رئيسي، ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالي 360 ألف برميل مكافئ زيت يوميًا.