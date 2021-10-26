شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية يشيد بإلغاء مد حالة الطوارئ: تأكيد لاستقرار وقوة وثبات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الاتحاد المصرى للغرف السياحية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم مد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وأكد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أحمد الوصيف، أن إلغاء حالة الطوارئ تأكيدا على استقرار وقوة وثبات الدولة المصرية وتقدمها بخطى ثابتة وواثقة.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد في بيان صحفي، أن هذا القرار يعد إضافة قوية لعناصر التنافسية السياحية لمصر ويكشف حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها مصر ويجعلها قبلة السائحين من مختلف أنحاء العالم، كما يؤكد نجاح السياسة التي تنتهجها مصر منذ سنوات ببناء دولة عصرية قوية ومتحضرة ومستقرة وكل هذا يصب في صالح بناء صورة ذهنية قوية عن مصر لدى السائحين من مختلف دول العالم.

وتوجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار المهم، وعلى جهوده الحثيثة لبناء دولة عصرية متحضرة تصبح منارة بالمنطقة والعالم وقبلة الباحثين عن المتعة والامن والاستقرار.

كما أشاد المجلس بالاهتمام الكبير الذى يبديه الرئيس بصناعة السياحة ومساندتها حتى تسترد عافيتها بصورة كبيرة وتعمل الحكومة بكل قوة على تحقيق هذا الهدف وأعرب المجلس عن ثقته فى أن قرار إلغاء حالة الطوارئ بداية قوية للجمهورية الجديدة التي ينظر إليها العالم أجمع بأعجاب وتقدير واحترام.