شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس هيئة الاستثثمار" يشارك في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2021، والتي تقام فى مدينة الرياض تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، بمشاركة أكثر من 5 آلاف من صناع القرار، وقادة الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف مناقشة آليات الاستثمار في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والرعاية الصحية.

والتقى عبد الوهاب على هامش المنتدى ببندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وبدر ابراهيم البدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات السعودية، كما أجرى لقاءات مع عدد من كبريات الشركات السعودية ومتعددة الجنسيات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في القطاعات ذات الأولوية، حيث تم الاتفاق مع الجانب السعودي على مواصلة التنسيق المشترك بين الهيئة ومجتمع الأعمال السعودي من أجل دعم الاستثمارات السعودية في مصر وتيسير كافة إجراءات ممارسة نشاط شركاتها في السوق المصرية، فضلاً عن تفعيل آليات التعاون بين الجانبين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بما يتماشى مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.