شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات لسعودية وأبو ظبي وقطر والبحرين بجلسة الثلاثاء.. وصعود الكويت ودبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.36% خاسرًا 43.15 نقطة ليغلق عند مستوى 11846.69 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.39% خاسرًا 30.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7902.985 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.418 تريليون درهم.

وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.21% خاسرًا 3.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1735.56 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.08% خاسراً 127.78 نقطة ليغلق عند مستوى 11706.40 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01% رابحًا 0.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2866.12 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.36% خاسرًا 43.15 نقطة ليغلق عند مستوى 11846.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.36% رابحًا 86.17 نقطة ليغلق عند مستوى 23951.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 156.8 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.12%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.66%، ثم قطاعي البنوك والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.55%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنقل بنسبة 0.38%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 0.2%، وأخيرًا إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.96%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.12%.

وقفز 86 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 6.57%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 4.19%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 2.92%، وتراجع 101 سهمًا على رأسها سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 3.24%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 2.78%، ثم سهم "أم آي اس" بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 384.1 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.39% خاسرًا 30.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7902.985 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.418 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 413.3 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.21%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة والخدمات بنسبة 0.85%، 0.5%، على التوالي.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "بنك الشارقة" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 7.43%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 6.81%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 9.91%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 9.68%، ثم سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.4%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 344.3 مليون درهم.





بورصة البحرينكما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21% خاسرًا 3.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1735.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 30.96% بضغوط هبوط سهمي مجموعة فنادق الخليج، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.54%، 0.24%، على التوالي. ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 13.29% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.04%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%.

وانخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 4.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 3.94% بضغوط هبوط سهن البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، فيما ارتفعت أسهم المصرف الخلجي التجاري، مجموعة جي أف أتش المالية، مصرف السلام-البحرين، شركة البحرين للسينما، بنك البحرين الوطني بنسبة 4.11%، 3.95%، 1.19%، 0.53%، 0.33%، على التوالي.





بورصة قطروهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.08% خاسراً 127.78 نقطة ليغلق عند مستوى 11706.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.1 مليون سهم بقيمة 463 مليون ريال عبر تنفيذ 11950 صفقة، وتراجع 40 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.41%، يليه قطاعي العقارات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.4%.

بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.01% رابحًا 0.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2866.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.6 مليون سهم محققة ما قيمته 271.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4307 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 3.91%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.06%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 1.97%، 1.90%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%.

وقفز 18 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.63%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 5.63%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها شركة أرامكس بنسبة 3.40%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.5 مليون ورقة بقيمة 75.7 مليون درهم.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحًا 6.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6999.16 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحًا 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7561.82 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحًا 12.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5918.22 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.30% رابحًا 18.08 نقطة ليغلق عند مستوى 6091.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 742.2 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 22.1 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.09%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.10%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.77%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، وأخيرًا قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.11%، 0.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.04%.