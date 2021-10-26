شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تحظر استفادة شركة الشروق للوساطة من نظم التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، القرار رقم (78) لسنة 2021 بحظر استفادة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الأربعاء لحين موافاة البورصة بما يفيد إزالة المخالفات المنسوبة إليها.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، مصر لصناعة الكيماويات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، البدر للبلاستيك، بي أجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، العربية للصناعات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للمحابس، المصرية للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، العامة لصناعة الورق-راكتا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، تنمية للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الشمس للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الألومنيوم العربية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدولة للصناعات الطبية-إيكمى، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).