شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.7% بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 657 مليون جنيه عند مستوى 741.325 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة.