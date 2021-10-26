شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: قرار الرئيس السيسى بإلغاء الطوارئ يفتح الباب لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء يعد نتاجا لسلسة النجاحات المتتالية التي بدأتها الدولة خلال السنوات الاخيرة من تحقيق الأمن والإستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن القرار يعد بمثابة قرارا تاريخيا وسيكون له عوائد اقتصادية عظيمة خلال الفترة القادمة.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق عدة نجاحات من أهمها تهيئة المناخ المناسب لدفع عجلة الاستثمار ومنها قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية وأيضا تجهيز شبكات طرق ونقل داخلية وخارجية تساعد على توفير الوقت والجهد للمسثمر، وأيضا تحقيق الاستقرار الأمني الذي يعيد لمصر مكانتها السياحية وريادتها في هذا القطاع من خلال المشروعات السياحية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الستة الأخيرة.

وأضاف إمبابي في بيان للغرفة للغرفة أن قرار الرئيس والخاص بإنهاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية يكشف مدى النجاح الأمني الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة ويوضح للعالم اجمع مدى الاستقرار الذي وصلت إليها مصر، وإضافة إلى أنه يفتح الباب لجذب استثمارات خارجية للسوق المصري خاصة وان التقارير الدولية تؤكد أن جميع المؤشرات في الاقتصاد المصري تصاعدية وهو ما يجذب المستثمرين لفتح أسواق ومشاريع في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر