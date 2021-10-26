شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين غازتك وتوتال لإنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذ المشروع القومي للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية وذلك تماشياً مع المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وفى ضوء جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، قامت شركة غازتك وهي إحدى شركات قطاع البترول بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة توتال للطاقات لإضافة تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات الوقود التابعة لها.

وقع البروتوكول كل من بيامي أوفن بصفته العضو المنتدب لشركة توتال للطاقات و المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك.

ويعد ذلك نموذج للتوسع بين شركات قطاع البترول والقطاع الخاص وبموجب البروتوكول، فقد تم الاتفاق على البدء في المرحلة الأولي من إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بعدد في حدود 10 محطات تليها مراحل أخري تستهدف معظم محطات شركة توتال للطاقات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك أن توقيع هذا البروتوكول بين شركة غازتك وشركة توتال للطاقات يأتي في إطار التوجيهات المستمرة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون المثمر مع شركة توتال للطاقات في هذا الخصوص سوف يتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات شركة توتال للطاقات والتي تتمتع بشبكة محطات واسعة وفي مواقع متميزة على مستوى الجمهورية الأمر الذي من شأنه دعم توفير خدمات التموين بالغاز الطبيعي للعملاء على نطاق واسع وكذلك تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وجودة الهواء في المدن المصرية.

من جانبه ذكر بيامي أوفن العضو المنتدب لشركة توتال للطاقات أنه تماشيًا مع التحول الذي تشهده شركة توتال للطاقات وطموحنا في الاضطلاع بدور مؤثر على المستوى العالمي في تحول الطاقة، فإنه يسعدنا الشراكة مع شركة غازتك من خلال توقيع اتفاقية تعاون معها للإسهام في استراتيجية الحكومة المصرية ومشروعها الوطني الهادف إلى توسيع شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء مصر.

هذا وسوف يسهم هذا الاتفاق في نشر خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي على نطاق واسع خاصة في ظل التوجيهات المستمرة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتوفير خدمات التموين بالغاز الطبيعي.

ومن ناحية أخرى، من المخطط أن يشهد العام الحالي نتائج الجهود الموسعة التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في إدراج نشاط الغاز الطبيعي بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف تعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي مع مراعاة تنفيذ أحدث التقنيات المتبعة في العالم في هذا المجال ومنها استخدام أول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين مختلف أنواع السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط وذلك في الأماكن البعيدة عن الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الذى تم إطلاقه لتحديد أماكن المحطات التي تقوم بالتموين للجمهور.