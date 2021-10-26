شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 85.93 دولار لـ برنت و83.61 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 85.93 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي83.61 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء تراجعت وذلك بعد ارتفاعها أمس الاثنين.

وتلقت أسعار النفط دعماً من أزمـة الطاقة العالميـة، حيث ارتفعت أسعار عقود خام برنت في الأسواق الأجله إلى أعلـى مسـتوياتها منـذ شـهر أكتـوبر 2018 لتتجـاوز مسـتوى 84 دولار للبرميـل، كمـا ارتفعـت أسـعار عقـود خـام غـرب تكسـاس فـي الأسواق الأجلـه إلـى أعلـى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2014 لتتجاوز مستوى 82 دولار للبرميل وذلك وفقا لتقرير بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح في الأفق لمنظمة "أوابك ".

سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.