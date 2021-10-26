الارشيف / الاقتصاد

تعرف على أسعار الخضروات فى سوق الجملة بأكتوبر اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات فى سوق الجملة بأكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 26 -10-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في الجملة ب6 أكتوبر، وسجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4- 7.5جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو. 

واستقرت أسعار الطماطم بين 2.5-4.5 جنيها للكيلو، والبصل من 2-3 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 5-7 جنيها للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو. 

وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، الفلفل الألوان يتراوح بين 12-18جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا