شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14700 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار مواد البناء استقرارها اليوم الثلاثاء 26-10-2021 وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجل طن حديد التسليح 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

أما أسعار الأسمنت البورتلاندي فسجلت 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسجل الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن .

وبالنسبة لباقي خامات البناء فسجلت أسعار الطوب الأحمر وغيره بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، اما الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك .