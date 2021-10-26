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تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يطلقان خطة تطوير صناعة العسل الأسود

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القاهرة - سامية سيد - أطلق كل من مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة التنفيذية لتطوير تكتل صناعة العسل الأسود بمحافظ قنا، في إطار دور مركز تحديث الصناعة في دعم وتنمية التكتلات الصناعية في صعيد مصر.

وذلك خلال ورشة العمل التعريفية بإجراءات التراخيص والاتجاهات الحديثة في صناعة المواد الغذائية ومتطلبات التصدير ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بدعم وحضور اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتتضمن خطة تطوير تكتل العسل الاسود ملامح استراتيجية محددة سيتم تنفيذها من خلال عدة أنشطة محددة، وتتضمن هذه الأنشطة ترخيص العصارات في إطار ادراجها تحت القطاع الرسمي، وتحديث الآلات والمعدات الخاصة بالصناعة لضمان جودة المنتج، وإعداد خطة لاختراق الاسواق بمنتجات صغار المصنعين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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