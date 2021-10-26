شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين اكسبولينك والبنك التجارى الدولى- مصر CIB لدعم نمو الصادرات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كل من جمعية المصدرين المصريين، والبنك التجاري الدولي-مصر CIB توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف دعم نمو الصادرات المصرية في دول أفريقيا (جنوب الصحراء) مع التركيز على دول شرق أفريقيا كمرحلة أولية.

وقع علي البروتوكول كل من المهندس خالد الميقاتى رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك) وعمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجاري الدولي-مصر، بمشاركة حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر.

وتشمل مجالات التعاون بجانب دعم نمو الصادرات في أفريقيا، أيضا التعاون والتنسيق بين الطرفين للعمل على إنجاح الاستراتيجية الخاصة بتنمية الصادرات إلى الدول الأفريقية وذلك من خلال 5 مجالات للتعاون تتضمن تنشيط وتنمية صادرات الشركات المصرية أعضاء اكسبولينك الى أسواق شرق أفريقيا وذلك بالتعاون مع شركاء البنك وشبكة المراسلين في أفريقيا.

كما تتضمن مجالات التعاون تبادل وإتاحة المعلومات عن المصدرين والمشترين المحتملين وكذلك المعلومات الخاصة بالفرص التصديرية، والتعاون في أعداد البعثات التجارية أو تسهيل التواصل بين المصدرين المصريين والمشترين من أفريقيا.

كما تتيح مذكرة التفاهم، دراسة امكانية تقديم التسهيلات الائتمانية الخاصة بمرحلة ما قبل التصدير إلى الشركات الاعضاء الراغبين من "أكسبولينك" ذوى الجدارة الائتمانية والذين تتوافر فيهم الشروط الخاصة بمنح الائتمان طبقا للسياسات الداخلية للبنك فى هذا الشأن وذلك لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية في الأسواق الأفريقية بجانب توجيه العملاء الذين يحتاجون إلى خدمات التصدير الى شرق أفريقيا.

وأعلنت جمعية المصدرين المصريين، أن نتيجة لمذكرة التفاهم سيتم تنظيم رحلات ترويجية للمنتجات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية بالشراكة مع البنك التجاري الدولي-مصر وبنك ماي فير CIB- وذلك خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر أن التعاون بين البنك التجاري الدولي واكسبولينك يمثل محوراً هاما في مساندة المصدرين والعمل على نمو الصادرات المصرية ونفاذها الي مختلف الأسواق الافريقية حيث أن إكسبولينك جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح ومتخصصة في تعزيز وتطوير الإصلاحات في النظم اللازمة للتصدير، وإجراء البحوث اللازمة وتوفير حلول لصناع القرار، فضلا عن تقديم خدمات وحلول متميزة للمصدرين في المعارض التجارية بينما يعد البنك التجاري الدولي-مصر، بنك رائد في قطاع البنوك الخاصة، ومهتم بالتعاون مع إكسبولينك، وذلك لدعم نمو الصادرات المصرية الي دول افريقيا خاصةً أسواق شرق أفريقيا كمرحلة أولية وكذلك أي أسواق أخرى في أفريقيا يتفق الطرفان على استهدافها.