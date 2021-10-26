شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 28 جنيها للكيلو في المزرعة واستقرار سعر البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-10-2021 انخفاضا في سعر الدواجن البيضاء مع استقرار باقي الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 28 جنيها للكيلو مقابل 29 جنيها للكيلو وفقا لسعر المزرعة، بينما سعر المستهلك بين 32- 34 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 24 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 32 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البيض الأبيض عند 44 جنيها للكرتونة في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 54 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 57 - 60 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو.