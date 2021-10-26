شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 26-10-2021 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26-10-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية فى البنوك، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه، مسجلا 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا مسجلا 18.17 للشراء، 18.35 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى سجل ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.51 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.50 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​ سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.17 للشراء، 18.35 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.51 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.50 جنيه للشراء، 21.69 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، لـ 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.22 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.