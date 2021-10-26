شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11262 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13503 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4414 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2338 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3321 نقطة.