شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء... عيار 18 يسجل 672 جنيها للجرام في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تشهد بعض التراجع الطفيف ويكاد لا يذكر بقيمة جنيه واحد فقط، حيث سجل سعر الذهب في سوق الصاغة وفق إغلاق السوق أمس 786 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق، في حين فتح الذهب تداولاته اليوم على سعر 785 جنيها للجرام، وسط توقعات بتغيرات في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال الساعات القادمة، لأن السوق العالمي يترقب بعض التقارير والأحداث الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1803 دولارات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية لا تزال تتمسك بقوتها في التداول الفوري حيث يتمسك الذهب بمستوى فوق 1800 دولار للأونصة، وقت صياغة هذه السطور، الأمر الذي يجعل سعر المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الإرتفاع خلال الساعات القادمة، لأن تداول الذهب فوق نقطة المقاومة يجعل السعر قابل لتحقيق زيادات أخري في الأسعار خلال فترات التداول على الذهب بتعاملات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية.. ماذا ينتظر السوق

تأثر سوق الذهب عالمياً على مدار ال 24 ساعة الماضية والقادمة عدة تقارير واحداث اقتصادية من شأنها التأثير على تداول الذهب، وجلعه أما أن يتوجه نحو مزيد من الصعود، أو على الأقل استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند مستوياته المسجلة وقت فتح التداول على الذهب اليوم، لذلك نستعرض أبرز الأحداث خلال 48 ساعة.

وجري أمس الإثنين 25 أكتوبر 2021 إعلان مناخ الأعمال الألماني من معهد Ifo وهو الحدث الذي لم يكن له تأثير كبير على تداول الذهب أمس الاثنين، لكن ظل الذهب متمسك بمستويات مرتفعه ربما هي الأعلى خلال شهر أكتوبر الجاري.

إذن ماذا لدينا من أحداث اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 يمكنها التأثير في تداولات الذهب اليوم الثلاثاء، إعلان مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من كونفرنس بورد والمؤشر التصنيعي بولاية ريتشموند، وقد يكون لهذه الأحداث تأثيرها على تداول المعدن النفيس في الساعات القادمة.