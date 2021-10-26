شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء... عيار 18 يسجل 672 جنيها للجرام في مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 سجل 672 جنيها.
عيار 24 سجل 897 جنيها.
عيار 21 سجل 785 جنيها.
الجنيه الذهب 6280 جنيها.
أونصة الذهب 1803 دولارات
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية لا تزال تتمسك بقوتها في التداول الفوري حيث يتمسك الذهب بمستوى فوق 1800 دولار للأونصة، وقت صياغة هذه السطور، الأمر الذي يجعل سعر المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الإرتفاع خلال الساعات القادمة، لأن تداول الذهب فوق نقطة المقاومة يجعل السعر قابل لتحقيق زيادات أخري في الأسعار خلال فترات التداول على الذهب بتعاملات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.
أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية.. ماذا ينتظر السوق
تأثر سوق الذهب عالمياً على مدار ال 24 ساعة الماضية والقادمة عدة تقارير واحداث اقتصادية من شأنها التأثير على تداول الذهب، وجلعه أما أن يتوجه نحو مزيد من الصعود، أو على الأقل استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند مستوياته المسجلة وقت فتح التداول على الذهب اليوم، لذلك نستعرض أبرز الأحداث خلال 48 ساعة.
وجري أمس الإثنين 25 أكتوبر 2021 إعلان مناخ الأعمال الألماني من معهد Ifo وهو الحدث الذي لم يكن له تأثير كبير على تداول الذهب أمس الاثنين، لكن ظل الذهب متمسك بمستويات مرتفعه ربما هي الأعلى خلال شهر أكتوبر الجاري.
إذن ماذا لدينا من أحداث اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 يمكنها التأثير في تداولات الذهب اليوم الثلاثاء، إعلان مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي من كونفرنس بورد والمؤشر التصنيعي بولاية ريتشموند، وقد يكون لهذه الأحداث تأثيرها على تداول المعدن النفيس في الساعات القادمة.