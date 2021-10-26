شكرا لقرائتكم خبر عن غادة المطيري: نهدف لتشجيع مجتمع الاستثمار وعلينا خلق فرص عمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رائدة الأعمال غادة المطيري، خلال مشاركتها في أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار،" إننا سنناقش في مبادرة مستقبل الاستثمار الشراكات التي يمكنها أن تجمع نقاط قوة مختلفة لمشاركة الأهداف".

وأضافت المطيري خلال كلمتها:" في الايام القليلة القادمة، سننهدف لتشجيع مجتمع الاستثمار لينتج الكثير من المستثمرين ، فالبشر قادرون ولديهم موارد كافية تتجاوز مخيماتنا".

وأكدت المطيري إن الحدود الوحيدة لدينا هي توقعاتنا ، يمكننا ان نحقق ارباحا وعالم افضل الامر لا يتعلق بقضية نبيلة فقط ولكن ها قضية حاسمة يجب ان نتعامل معها.

وتابعت قولها :"نريد ان نشحذ هممنا لأنواع الاقتصادات الجديدة وخلق فرص عمل وحماية الموارد مع زيادة إجرائتنا في التعامل مع المناخ والحماية البيئية".