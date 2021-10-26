شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: إتمام انتقال أسهم طنطا للكتان وتشكيل مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن عملية نقل أسهم شركة طنطا للكتان التابعة للقابضة تم انتقالها من ورثة المستثمر السعودى عبد الاله كعكى بشكل كامل، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية وبعد نزاع استمر لأكثر من 10 سنوات.

وفى أغسطس الماضى أنهت الحكومة النزاع على شركة طنطا للكتان، وعادت الشركة للدولة من ورثة المستثمر السعودى عبد الاله كعكى، بعد نحو 10 سنوات من الخلافات ومساعى الحل، بعد تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة منذ عام 2011، وقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.

أضاف عماد الدين مصطفى ل" الخليج 365" انه جارى تحددي موعد لعقد جمعية عمومية للشركة، وتشكيل مجلس إدارة جديد لها لإعادتها للربحية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر ان اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة المستثمر عبد الاله صالح كعكي وعدد من شركاته ، وذلك بسداد المبلغ المتفق عليه حيث ستقوم بسداده وزارة المالية، وتفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية.

يشار إنه سبق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنهاء خلافات العاملين بالشركة فيما يخص التعويضات وتم دفعها لهم.