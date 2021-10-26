شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الناتج المحلي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البنك المركزي الكوري الجنوبي في تقديرات مسبقة اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 3ر0% على أساس فصلي في الربع الثالث من عام .2021

وجاء ذلك أقل من توقعات بزيادة قدرها 6ر0% و أقل من نسبة 8ر0% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0ر4% ومرة أخرى أقل من توقعات بنسبة 2ر4% وتباطأ عن 0ر6% في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ارتفع الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3ر0% في هذا الربع وارتفع بنسبة 4ر2% على مدار العام.

وارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 1ر1%، مع زيادة النفقات على السلع. كما انكمش الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 3% .

ونمت الصادرات بنسبة 5ر1%، وانخفضت الواردات بنسبة 6ر0%.