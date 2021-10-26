شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. تتراوح بين 140-165 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 26- 10-2021 وفقا للأسعار الرسمية، حيث تتراوح أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وأسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو.

تتراوح أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.