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أسعار الأسماك اليوم.. البلطي الأسواني يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 26-10-2021 استقرارا لجميع الأصناف في سوق العبور للجملة، وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو،سعر البلطي المزارع 1 يتراوح بيت 22-26 جنيها للكيلو،وسجل البلطي المزارع 2 سجل 17-21جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

و تراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 32-38 جنيها،  وتراوح البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو. . 

 

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، سجل  الجمبرى الجامبو  400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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