شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يدعم الاقتصاد الدائرى للكربون التخفيف من آثار تغير المناخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الاقتصاد الدائري مفهوماً ناشئا يمكن أن يدعم التخفيف من آثار تغير المناخ، وهناك العديد من التعريفات المختلفة لمصطلح الاقتصاد الدائري ، إلا أنه المتداول على نطاق واسع هو أن هذا المصطلح يشير إلى نظام اقتصادي بأقل قدر من الخسائر في الموارد والطاقة، من خلال مبادئ "التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير"، وذلك وفقا لتقرير الاقتصاد الدائري للكربون لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير إلي أن الابتعاد عن نظام الإنتاج والاستهلاك الخطي التقليدي، فضلاً عن التطلعات إلى تجنب النفايات وإعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة، وإلى نهج الاقتصاد الدائري ومنافعه البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة على نطاق أوسع، وفي هذا السياق ، تم تحديد الاقتصاد الدائري على أنه نهج جديد ، يأخذ في الاعتبار دورة حياة أي نظام أو منتج من حيث استخدامه للموارد والطاقة ، بهدف تقليل الآثار البيئية وتحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي ،ونظرا لأن سياسات الاقتصاد الدائري تتطور لقطاعات مختلفة في العديد من الدول ، فقد أعتبر هذا النهج أيضا ملائماً لأنظمة الطاقة الأكثر استدامة .

وأضاف التقرير ، أن التحول نحو اقتصاد دائري للكربون يوفر فرص تمكن من تطوير أنظمة طاقة جديدة قائمة على الابتكار والتقنيات التي تستخدم جميع مصادر الطاقة ، مع زيادة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ ،ومع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية ، من المفترض أن يكون الاقتصاد أكثر دائرية على أساس " أربع استراتيجيات أي بإضافة إستراتيجية " الازالة " إلى الاستراتيجيات الثلاثه السابقة وتمثل الاستراتيجيات الاربع للاقتصاد الدائري للكربون في الآتي : التخفيض : أي تقليل مستوى الانبعاثات التي تدخل النظام باستخدام أنواع الوقود ذات الأثر البيئي المنخفض وكفاءة الطاقة .

إعادة الاستخدام : أي تحويل الانبعاثات إلى مواد أولية صناعية مفيدة دون تغيير حالة الكربون كيميائيا ( مثل التقاط الكربون واستخدامه . إعادة التدوير : أي إعادة تدوير الانبعاثات لإنشاء منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عن طريق تغيير حالة الكربون كيميائيا من خلال التحلل والاحتراق والعمليات الطبيعية ( مثل الوقود الحيوي والهيدروجين الأزرق ) .

- الازالة : أي إزالة الانبعاثات من النظام من خلال المصارف الطبيعية ، واحتجاز الكربون وتخزينه . وذكر التقرير، أنه تحقيقا لهذه الغاية ، يمكن التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الهيدروكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره في أشكال أخرى من الطاقة أو منتجات ذات قيمة مضافة أو تخزينه تحت الأرض لإغلاق دورة الكربون بكفاءة.