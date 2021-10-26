شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة تخفض معدلات الفقر بنسبة 11% خلال المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة «حياة كريمة» فى خفض معدلات الفقر خلال المرحلة الأولى التى تم إطلاقها فى يناير 2019، كما ساهمت فى توفير الخدمات الأساسية فى القرى التى تغطيها المبادرة، ما ساهم فى إدراجها فى المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ضمن أفضل الممارسات الدولية فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرية، وأسهمت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 11%، كما أسهمت فى تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50% فى بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها فى التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

وحققت مصر طفرة غير مسبوقة فى القضاء على الفقر، حيث سجلت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأخيرة فى سبتمبر الماضى تطور معدلات الفقر فى مصر منذ عام 1999/2000 وحتى عام 2019/2020، والتى تراجعت إلى 29.7% عام 2019/2020، لأول مرة منذ 20 عاما.