شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: عمال تشغيل الماكينات الأكثر عرضة لإصابات العمل عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل لعام 2020، أن مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات كانوا الفئة الأكبر عرضة لإصابات العمل بعدد 2210 حالة بنسبة 19.2٪، يليها الفنيون ومساعدو الإخصائيين 4248 حالة بنسبة 9.36٪، بينما بلغ أقل عدد بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين 86 حالة بنسبة 7٪ من إجمالى عدد الحالات .

وبلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 10255 حالة بنسبة 89.1٪، والإناث 1255 حالة بنسبة 10.9٪ من إجمالي عدد الحالات وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 1982 حالة بنسبة 17.2٪، يليها محافظة الجيزة بعدد 1482حالة بنسبة 9.12٪، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4 حالات بنسبة 0.01٪ من إجمالي عدد الحالات.

وسجل نشاط الصناعات التحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل، حيث بلغت 6501 حالة بنسبة 56.5٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 946 حالة بنسبة 8.2٪، بينما بلغ أقل عدد لحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزلية عدد 3 حالات بنسبة 0.3٪.

وبلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط الاشخاص) 3334 حالة بنسبة 29٪، يليها (الخطأ والتصادم بالأشياء) 2636 حالة بنسبة 22.9٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في (حوادث الانفجار) 23 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات.