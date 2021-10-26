شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. بدء تحويل «غاز النفايات» إلى كهرباء لإنتاج 560 كيلو واط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وكالة الخدمات بأمانة محافظة الأحساء، تشغيل مشروعها «تحويل غاز النفايات إلى طاقة كهربائية»، وأكد أمين الأحساء م. عصام الملا، أن المشروع يأتي انطلاقًا من أهداف الأمانة للاهتمام بالبيئة، وتوفير الطاقة البديلة، وتحقيق عوائد استثمارية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

مردم بيئي

وأوضح أن الأمانة استهدفت تأهيل المردم البيئي القديم؛ للاستفادة من استخلاص الغاز المُنبعث من النفايات، وتحويله إلى طاقة كهربائية يُستفاد منها في تشغيل المردم البيئي الجديد، وستُنتج المحطة المخصصة لذلك حوالي 560 كيلو واط، تُسهم في تشغيل الإنارة للطريق العام للمردم، بالإضافة إلى المباني القائمة، منوهًا إلى أن الأمانة تباحثت مع مستثمري محطات فرز وتدوير المخلفات في الاستفادة من تلك الطاقة لتشغيل محطاتهم.

اشتراطات صحية وأنشأت أمانة الأحساء مردمًا بيئيًا هندسيًا، يتوافق مع الاشتراطات البيئية الصحية، وذلك تجسيدًا لأهدافها المستقبلية، وتعزيزًا لاستمرارية مساعيها؛ لتطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة، ويُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويستهدف تدعيم إستراتيجيات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة، عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي.

أحدث التجهيزات

ورُوعي في تنفيذ المردم، محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات بنظام الخلايا الهندسية، وتكون هذه الخلايا مُبطنة بطبقة تمنع تسرب العصارة لباطن الأرض، واختلاطها بالمياه الجوفية، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة النمو السكاني، وارتفاع معدلات النفايات مستقبلاً.

تطوير خدمي

يأتي ذلك كجزء من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في برنامج التحول الوطني، تماشيًا مع خطوات تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب التطوير الخدمي للقطاع البلدي، وإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطوير، ويضم المردم البيئي مشاريع استثمارية قائمة.