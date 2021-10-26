شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تدشن أولى محطاتها المشتركة لبيع الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت شركة أرامكو وشركة توتال إنيرجيز، أمس الأول، محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين الشركتين في عام 2019م، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطات نوعية تقدم خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.

وستعمل هذه المحطات تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو وتوتال إنيرجيز، إذ توفر لسائقي السيارات وقودا وخدمات تجزئة متميزة وفقا لأعلى المواصفات.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين م. أمين الناصر، إن الشراكة مع توتال إنيرجيز تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة، تعزز تجربة العملاء وتدعم مستوى الخدمات المقدمة لهم، لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة، مشيرا إلى أن أرامكو لديها عدة آلاف من محطات الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا وأمريكا الشمالية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة الوقود بعلامتها التجارية في المملكة منذ أن توقفت عن ذلك في الستينيات، وفي إطار هذا المشروع، تنوي أرامكو وتوتال إنيرجيز خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين.

وأكد رئيس شركة توتال إنيرجيز وكبير إدارييها التنفيذيين باتريك بوياني، أن شركته تسعى لتزويد العملاء الجدد بمزيد من الطاقة النظيفة والموثوقة، إذ يعد افتتاح أول محطتين خطوة أخرى للأمام للتأكيد على شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو، والتي بدأت باستثمارات مشتركة في شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب) في عام 2008م، وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في تعزيز وجود شركة توتال إنيرجيز في السوق السعودية الذي يمتد لأربعة عقود، والإسهام في الاقتصاد المحلي للمملكة.

وتحت هاتين العلامتين التجاريتين، سيقدم للعملاء مستوى رفيعا من الخدمات التي تشمل الوقود، ومتاجر تقدم خدمات شاملة، وكذلك خدمات للسيارات مثل تغيير الزيوت والغسيل، فضلا عن إطلاق تطبيقات لتقديم العروض التسويقية للعملاء، وستضم محطات توتال إنيرجيز مقاهي «بونجور كافيه»، بينما ستضم محطات أرامكو السعودية مقاهي «فَيْ كافيه» والتي تقدم الأطعمة الطازجة والمشروبات الساخنة والاسترخاء أثناء انتظارهم سياراتهم، كما زودت المحطات بألواح الطاقة الشمسية، تلبية لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.