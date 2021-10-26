شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات الاحتفالية الكبرى المقرر تنظيمها بالأقصر خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً مع مسئولى الشركة المنفذة للاحتفالية التى سيتم تنظيمها بمحافظة الأقصر خلال الفترة القادمة للترويج السياحى لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بهذه الاحتفالية.

كما قام مسئولو الشركة بتقديم عرض تقديمى متضمناً صور وفيديوهات عن الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتى سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التى سيرتديها المشاركون فى الاحتفالية والأغانى والموسيقى المصاحبة لها.

وقد حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة التنشيط السياحى، ومساعدى الوزير لكل من المشروعات، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفى، والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.