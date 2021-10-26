شكرا لقرائتكم خبر عن وصول معدات أحدث مصنع فى العالم لتصنيع فلنكات السكك الحديدية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن معدات أحدث مصنع فلنكات فى العالم ستصل إلى مصر الشهر المقبل من الخارج، لتدشينه بمعرفة شركة "سيجوارت" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن المصنع الجديد سيتم تدشينه بمنطقة المعصرة، وهى أرض تابعة لشركة سيجوارت، ويتم حاليا تهيئتها لاستقبال المصنع، وسيكون متخصصا فى صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو والتى تشهد توسعا كبيرا فى مصر ولا سيما القطار الكهربائى الجديد، لافتا إنه حتى هذه اللحظة فإن شركة سيجوارت هى من ستقوم منفردة ببناء المصنع، فى الوقت الذى ترحب فيه الشركة القابضة بمشاركة أى جهات مهتمة بهذا الشأن.

وأوضح أن المصنع من المتوقع أن يبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل فى شهر يناير أو فبراير؛ بما يساهم فى توفير الفلنكات للمشروعات الجديدة للقطارات والمترو بأفضل تكنولوجيا، موضحا أن من مزايا المصنع إنه يسهل تفكيكه ونقله من مكان لأخر خاصة أن نقل الفلنكات مكلف.

وكانت الشركة القابضة خصصت 10 ملايين دولار لاستيراد معدات المصنع المتنقل.