شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع القمح وارتفاع الذرة.. تباين واردات مصر من الحبوب فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت الواردات المصرية من الحبوب "القمح – الذرة – فول الصويا" خلال شهر يوليو الماضى، وهى الفترة التى سبقت بوادر أزمة ارتفاع الأسعار العالمية بالمواد الغذائية، حيث واصلت الواردات المصرية من القمح تراجعها خلال الفترة الأخيرة، وبلغت قيمة الواردات المصرية نحو 78.9 مليون دولار فى شهر يوليو الماضى، بينما كانت قيمتها نحو 133.2 مليون دولار فى شهر يوليو عام 2020 بتراجع بلغت نسبته نحو 30.3%.

وبالرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد كانت واردات مصر من القمح ضمن قائمة الواردات المصرية التى تراجعت قيمة وارداتها فى شهر يوليو، وتضمنت القائمة كلا من واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 163.5 مليون دولار، مقابل 210.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 22.5%.

وسجلت واردات فول الصويا أيضا تراجعا كبيرا، حيث بلغت قيمة وارداتها خلال شهر يوليو الماضى نحو 130.4 مليون دولار، بينما كانت 206.1 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 36.7%.

وفى المقابل، شهدت الواردات المصرية من الذرة ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 187 مليون دولار فى شهر يوليو الماضى، مقابل 181.2 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 3.2%.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 14.6%.