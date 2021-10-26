شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "المقاولات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع 14 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.73%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.82%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.76%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية السيارات بنسبة 3.57%، وهبط قطاعي مواد البناء والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.93%، 2.92%، على التوالي، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.65%.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.01%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.98%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.65%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.21%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.67%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهي الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والأدوية والبنوك والموارد الأساسية بنسبة 1.52%، 1.17%، 0.36%، 0.17%، على التوالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.07%، بعد صعود 5 جلسات خلال أخر 7 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 579 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.6 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.04%، والعرب على 9.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.98%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.7 مليون جنيه، 162.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.04 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 102.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4386 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.30% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1110 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.