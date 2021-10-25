شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 25-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 25-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه.

إيقاف تداول 42 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 42 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جلاكسو سميثكلاين، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد. إيقاف تداول 42 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 42 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جلاكسو سميثكلاين، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العربية للصناعات الهندسية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الملتقى العربي للاستثمارات، المصرية للدواجن، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية للمحابس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، جدوى للتنمية الصناعية، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيمكى 2، الدولية للأسمدة والكيماويات، المنصورة للدواجن، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الألومنيوم العربية، أم بي للهندسة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1، البدر للبلاستيك، التعمير والاستشارات الهندسية.



البورصة تخسر 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه. البورصة تخسر 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 579 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.6 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.04%، والعرب على 9.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.98%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.7 مليون جنيه، 162.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.04 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 102.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4386 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.30% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1110 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 60.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.84%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.64%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 43.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.32%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 1.646 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 7.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22.13%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 34.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.788 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.91%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.553 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.86%.